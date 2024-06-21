Кузнецова Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колодкина (Кузнецова) Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор

Рождение ребёнка
08.06.1951

Сын: Кузнецов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Кузнецов Фёдор

Смерть
Неизвестно

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