Шайхутдинов Станислав Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1962
Дата смерти18.05.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шайхутдинова Людмила Анатольевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
18.05.2006
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область