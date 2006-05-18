Шайхутдинов Станислав Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайхутдинов Станислав Яковлевич

Шайхутдинов Станислав Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1962

Дата смерти

18.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайхутдинова Людмила Анатольевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
18.05.2006
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close