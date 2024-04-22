Пономарёв Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Пономарёв Александр
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пономарёв Степан Иванович
Мать ребёнка: Пономарёва Анна Петровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Пономарёв Илларион Иванович
Мать ребёнка: Пономарёва Анна Петровна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Пономарёва Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарёва Анна Петровна
Смерть
Неизвестно