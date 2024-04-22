Пономарёв Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёв Иван Александрович

Пономарёв Иван Александрович

Место рождения

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Пономарёв Александр

Мать: Пономарёва Маремьяна Яковлевна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Пономарёв Степан Иванович

Мать ребёнка: Пономарёва Анна Петровна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Пономарёв Илларион Иванович

Мать ребёнка: Пономарёва Анна Петровна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Пономарёва Анна Петровна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Анна Петровна

Трубовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close