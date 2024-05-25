Юрьев Петр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Тамара Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1947
Дочь: Фролова (Юрьева) Лариса Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: (Юрьева) Тамара Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно