Юрьев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Петр

Место рождения

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Тамара Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1947

Дочь: Фролова (Юрьева) Лариса Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: (Юрьева) Тамара Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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