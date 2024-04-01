Wagner (Bailey) Katherine Ellen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wagner (Bailey) Katherine Ellen

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1866

Дата смерти

23.06.1965

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1866

Отец: Bailey Francis (Frank)

Мать: Bailey (Mcnamara) Mary

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.04.1898

Муж: Wagner Nicholas J.

Рождение ребёнка
17.02.1899

Дочь: Wagner (Wagner) Anna Eileen

Отец ребёнка: Wagner Nicholas J.

Рождение ребёнка
05.02.1903

Сын: Wagner Francis John

Отец ребёнка: Wagner Nicholas J.

Рождение ребёнка
04.07.1903

Дочь: Wagner (Wagner) Kathleen Marie

Отец ребёнка: Wagner Nicholas J.

Рождение ребёнка
07.11.1905

Сын: Wagner Harold Peter

Отец ребёнка: Wagner Nicholas J.

Рождение ребёнка
06.03.1908

Дочь: Wagner (Wagner) Bernice Margaret

Отец ребёнка: Wagner Nicholas J.

Рождение ребёнка
25.09.1911

Сын: Wagner James

Отец ребёнка: Wagner Nicholas J.

Смерть
23.06.1965

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