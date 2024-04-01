Wagner (Bailey) Katherine Ellen
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1866
Дата смерти23.06.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1866
Отец: Bailey Francis (Frank)
Мать: Bailey (Mcnamara) Mary
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.04.1898
Муж: Wagner Nicholas J.
Рождение ребёнка
17.02.1899
Дочь: Wagner (Wagner) Anna Eileen
Отец ребёнка: Wagner Nicholas J.
Рождение ребёнка
05.02.1903
Сын: Wagner Francis John
Отец ребёнка: Wagner Nicholas J.
Рождение ребёнка
04.07.1903
Дочь: Wagner (Wagner) Kathleen Marie
Отец ребёнка: Wagner Nicholas J.
Рождение ребёнка
07.11.1905
Сын: Wagner Harold Peter
Отец ребёнка: Wagner Nicholas J.
Рождение ребёнка
06.03.1908
Дочь: Wagner (Wagner) Bernice Margaret
Отец ребёнка: Wagner Nicholas J.
Рождение ребёнка
25.09.1911
Сын: Wagner James
Отец ребёнка: Wagner Nicholas J.
Смерть
23.06.1965