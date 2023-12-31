Гатиатуллина Насима
Место рожденияТатарстан, Свияжский район, д.Бурундук
Дата рождения15.12.1901
Дата смерти18.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1925
Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
15.02.1927
Дочь: Мелехина Розия
Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
05.07.1929
Сын: Гатиатуллин Гаптулла
Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1934
Сын: Гатиатуллин ?
Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
07.07.1935
Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
17.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
13.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла
Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
12.09.1947
Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла
Свердловская обл., г. Серов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1973