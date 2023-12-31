Гатиатуллина Насима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатиатуллина Насима

Место рождения

Татарстан, Свияжский район, д.Бурундук

Дата рождения

15.12.1901

Дата смерти

18.09.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
1929 г.р.
Между 1930 и 1934 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарстан, Свияжский район, д.Бурундук
Рождение ребёнка
10.04.1925

Сын: Гатиатуллин Зинатулла

Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
15.02.1927

Дочь: Мелехина Розия

Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
05.07.1929

Сын: Гатиатуллин Гаптулла

Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1934

Сын: Гатиатуллин ?

Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
07.07.1935

Сын: Гатиатуллин Калимулла

Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
17.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
13.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла

Свердловская обл., г. Серов
Рождение ребёнка
12.09.1947

Сын: Гатиатуллин Гизатулла

Отец ребёнка: Гатиатуллин Гиниятулла

Свердловская обл., г. Серов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гатиатуллин Гиниятулла

Смерть
18.09.1973
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