Заруба Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заруба Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1926

Дата смерти

29.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1964

Дочь: Беляева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Заруба Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просенюк Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Заруба Любовь Ивановна

Смерть
29.01.2007
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