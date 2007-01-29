Заруба Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1926
Дата смерти29.01.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1964
Дочь: Беляева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Заруба Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просенюк Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Заруба Любовь Ивановна
Смерть
29.01.2007