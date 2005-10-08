Парфенов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2005

Отец: не указан

Мать: Паршута Марина Витальевна

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