Лещенко Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1939

Сын: Лещенко Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Лещенко Лукерья

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещенко Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Лещенко Лукерья

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещенко Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Лещенко Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лещенко Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Лещенко Лукерья

Смерть
Неизвестно
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