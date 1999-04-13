Логинов Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1930
Дата смерти13.04.1999
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1930
Бракосочетание
12.03.1955
Рождение ребёнка
14.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логинова - Радина Маргарита Владимировна
Рождение ребёнка
10.09.1960
Сын: Логинов Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Логинова - Радина Маргарита Владимировна
Смерть
13.04.1999