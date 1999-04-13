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Логинов Геннадий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1930

Дата смерти

13.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1930

Отец: Логинов Александр Иванович

Мать: Логинова Мария Ивановна

Бракосочетание
12.03.1955

Жена: Логинова - Радина Маргарита Владимировна

Рождение ребёнка
14.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Логинова - Радина Маргарита Владимировна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1960

Сын: Логинов Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Логинова - Радина Маргарита Владимировна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
13.04.1999
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