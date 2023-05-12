Диденко Владимир Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДиденко Владимир Юрьевич

Диденко Владимир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1975

Отец: не указан

Мать: Диденко Наталья Юрьевна