Алексеева (Саратова) Зинаида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1932
Дата смерти01.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
16.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Василий Григорьевич
Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.04.2004