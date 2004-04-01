Алексеева (Саратова) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Саратова) Зинаида Павловна

Алексеева (Саратова) Зинаида Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1932

Дата смерти

01.04.2004

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1932

Отец: Саратов Павел Илларионович

Мать: Саратова (Кугушева) Ольга Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
16.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Василий Григорьевич

Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.04.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.