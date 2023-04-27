Горочный Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.?
Сын: Горочный Роман Александрович
Мать ребёнка: Горочная Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горочный Денис Александрович
Мать ребёнка: Горочная Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горочная Ксения Александровна
Мать ребёнка: Горочная Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горочный Николай Александрович
Мать ребёнка: Горочная Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно