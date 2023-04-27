Горочный Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горочный Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горочный Николай Яковлевич

Мать: Горочная Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
04.02.?

Сын: Горочный Роман Александрович

Мать ребёнка: Горочная Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горочный Денис Александрович

Мать ребёнка: Горочная Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горочная Ксения Александровна

Мать ребёнка: Горочная Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горочный Николай Александрович

Мать ребёнка: Горочная Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горочная Елена Анатольевна

Смерть
Неизвестно
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