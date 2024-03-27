Хисамутдинов (Богданова) Латыфа Галимулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамутдинов (Богданова) Латыфа Галимулловна

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1903

Дата смерти

18.02.1935

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Богданов Галимулла Идиятуллович

Мать: Фатима Мухаметьянова

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Манаева Ркыя Гатиятулловна

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Рахматуллович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1929

Сын: Хисамутдинов Габдулла Гатиатуллович

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Рахматуллович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Минзада Гатиятулловна

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Рахматуллович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Рахматуллович

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисамутдинов Гатиятулла Рахматуллович

Смерть
18.02.1935
Буриказган
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