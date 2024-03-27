Хисамутдинов (Богданова) Латыфа Галимулловна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти18.02.1935
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Манаева Ркыя Гатиятулловна
Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Рахматуллович
Рождение ребёнка
05.01.1929
Сын: Хисамутдинов Габдулла Гатиатуллович
Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Рахматуллович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Минзада Гатиятулловна
Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Рахматуллович
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисамутдинов Гатиятулла Рахматуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1935
Буриказган