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Боровкова Лукерья Михайловна

Место рождения

Заичиха, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заичиха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1891 ст.

Дочь: Боровкова Ксения Филипповна

Отец ребёнка: Боровков Филипп Семёнович

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1897 ст.

Дочь: Боровкова Ефросинья Филипповна

Отец ребёнка: Боровков Филипп Семёнович

Подхвотилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Филипп Семёнович

Смерть
Неизвестно
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