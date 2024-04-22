Боровкова Лукерья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1891 ст.
Дочь: Боровкова Ксения Филипповна
Отец ребёнка: Боровков Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
26.06.1897 ст.
Дочь: Боровкова Ефросинья Филипповна
Отец ребёнка: Боровков Филипп Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно