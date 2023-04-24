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Глушенков Степан Симиенов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.03.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1815

Отец: Глушенков Симиен Яковлев

Мать: Глушенкова Ефимия (Афимья) Афанасьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.03.1815
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Николай Кандалов и Авдотья Емельянова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1833

Жена: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: со стороны жениха Онаго ж Села казенные крестьяне Федор Андреев Глушенков, Николай Афанасьев Кандалов, Яков Емельянов Глушенков. Со стороны невесты: Степан Иванов Крайнев, Иван Ефимов Немн... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1835

Сын: Глушенков Иоан Степанов

Мать ребёнка: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1837

Дочь: Прасковья Степанова

Мать ребёнка: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1839

Сын: Глушенков Степан Степанов

Мать ребёнка: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1842

Дочь: Надежда Степанова

Мать ребёнка: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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