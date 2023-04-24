Глушенков Степан Симиенов
Место рождения
Дата рождения13.03.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1815
Крещение
28.03.1815
воспреемники: Николай Кандалов и Авдотья Емельянова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1833
поручители: со стороны жениха Онаго ж Села казенные крестьяне Федор Андреев Глушенков, Николай Афанасьев Кандалов, Яков Емельянов Глушенков. Со стороны невесты: Степан Иванов Крайнев, Иван Ефимов Немн... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1835
Мать ребёнка: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова
Рождение ребёнка
28.10.1837
Дочь: Прасковья Степанова
Мать ребёнка: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова
Рождение ребёнка
02.08.1839
Сын: Глушенков Степан Степанов
Мать ребёнка: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова
Рождение ребёнка
17.09.1842
Дочь: Надежда Степанова
Мать ребёнка: Глушенкова Соломанида (Соломея) Гаврилова
Смерть
Неизвестно