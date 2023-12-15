(Chechłowska) Wiktoria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти04.04.1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1785
Сын: Chechłowski Antoni
Отец ребёнка: Chichłowski Stanisław
Васильковцы, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Chichłowski Stanisław
Смерть
04.04.1803
Озеряны, Тернопільська область