(Chechłowska) Wiktoria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Chechłowska) Wiktoria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

04.04.1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1785

Сын: Chechłowski Antoni

Отец ребёнка: Chichłowski Stanisław

Васильковцы, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Chechłowski H. Sas Pawel

Отец ребёнка: Chichłowski Stanisław

Смерть
04.04.1803
Озеряны, Тернопільська область

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