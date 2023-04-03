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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киприян Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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