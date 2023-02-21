Климова Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1963
Отец: Носов Григорий Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1987
Дочь: Абдулкадырова Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.1994
Дочь: Климова Мария Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1997
Сын: Климов Иван Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1997
Сын: Климов Антон Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности