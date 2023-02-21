Климова Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1963

Отец: Носов Григорий Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1987

Дочь: Абдулкадырова Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.07.1994

Дочь: Климова Мария Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1997

Сын: Климов Иван Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.1997

Сын: Климов Антон Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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