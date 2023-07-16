Бибиханифа Мухаметхафизова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибиханифа Мухаметхафизова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухаметхафиз

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулазиз Абдулгарифов

Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Шамсихаят Абдулазизова

Отец ребёнка: Абдулазиз Абдулгарифов

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.

Дочь: Бахича Абдулазизова

Отец ребёнка: Абдулазиз Абдулгарифов

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1918

Дочь: Бибифатима Абдулазизова

Отец ребёнка: Абдулазиз Абдулгарифов

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись о рождении внесена 15 июня 1918 года
Смерть
Неизвестно

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