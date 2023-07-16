Бибиханифа Мухаметхафизова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухаметхафиз
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Шамсихаят Абдулазизова
Отец ребёнка: Абдулазиз Абдулгарифов
Рождение ребёнка
15.01.1912 ст.
Дочь: Бахича Абдулазизова
Отец ребёнка: Абдулазиз Абдулгарифов
Рождение ребёнка
08.06.1918
Дочь: Бибифатима Абдулазизова
Отец ребёнка: Абдулазиз Абдулгарифов
Запись о рождении внесена 15 июня 1918 года
Смерть
Неизвестно