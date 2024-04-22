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Татьяна Егорова

Место рождения

Соколово, Хотебцовская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

12.08.1881 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: Егор Петров

Мать: Мавра Васильева

Соколово, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
08.01.1845 ст.

Муж: Александр Уваров

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №1 Сельца Хотебцова г-жи генеральши Екатерины Васильевны Бол(о)говской крестьянский сын Александр Уваров, православного исповедания, первым браком, 18 лет и той же вотчины, деревни Соколова кр... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1847 ст.

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Уваров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №14 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Александр Уваров и законная жена его Татьяна Егорова; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
10.03.1849 ст.

Сын: Алексей Александров

Отец ребёнка: Александр Уваров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №12 Той же вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова крестьянин Александр Уваров и законная жена его Татьяна Егорова; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Марина Александрова

Отец ребёнка: Александр Уваров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
12.08.1881 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от водянки
Похороны
14.08.1881 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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