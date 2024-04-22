Татьяна Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смерти12.08.1881 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.
Отец: Егор Петров
Мать: Мавра Васильева
Бракосочетание
08.01.1845 ст.
Муж: Александр Уваров
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №1 Сельца Хотебцова г-жи генеральши Екатерины Васильевны Бол(о)говской крестьянский сын Александр Уваров, православного исповедания, первым браком, 18 лет и той же вотчины, деревни Соколова кр... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1847 ст.
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Александр Уваров
Запись №14 Сельца Хотебцова г-жи Бол(о)говской крестьянин Александр Уваров и законная жена его Татьяна Егорова; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
10.03.1849 ст.
Сын: Алексей Александров
Отец ребёнка: Александр Уваров
Запись №12 Той же вотчины г-жи Бол(о)говской сельца Хотебцова крестьянин Александр Уваров и законная жена его Татьяна Егорова; оба вероисповедания православного
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Марина Александрова
Отец ребёнка: Александр Уваров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.08.1881 ст.
Причина смерти: от водянки
Похороны
14.08.1881 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд