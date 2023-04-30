Одинаева Зайгону Бурхоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинаева Зайгону Бурхоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1978

Отец: Одинаев Бурхон Одинаевич

Мать: Саидова Гулистон Абдулоевна

Рождение ребёнка
17.03.2003

Сын: Худойдодов Билолуддин Абдувалиевич

Отец ребёнка: Худойдодов Абдували Джалолович

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.2006

Дочь: Худойдодова Хайринисо Абдувалиевна

Отец ребёнка: Худойдодов Абдували Джалолович

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