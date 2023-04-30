Одинаева Зайгону Бурхоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1978
Рождение ребёнка
17.03.2003
Сын: Худойдодов Билолуддин Абдувалиевич
Отец ребёнка: Худойдодов Абдували Джалолович
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.2006
Дочь: Худойдодова Хайринисо Абдувалиевна
Отец ребёнка: Худойдодов Абдували Джалолович