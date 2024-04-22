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Копылов Александр Кириаков (Кирьянов)

Место рождения

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

С 1814 по 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1814 по 1815

Отец: Копылов Кириак (Кирьян) Никонов

Мать: не указана

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Копылов Николай Александров

Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Акилина Александрова

Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Копылов Кондрат Александров

Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.09.1849 ст.

Дочь: София Александрова

Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
крещение 18.09.1849. Воспр.: того же починка солдатка Параскева Яковлева дочь Стефана Копылова жена
Рождение ребёнка
12.02.1852 ст.

Сын: Копылов Архипп Александров

Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: Степанида Александрова

Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)

Смерть
Неизвестно
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