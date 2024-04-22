Копылов Александр Кириаков (Кирьянов)
Место рождения
Дата рожденияС 1814 по 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1814 по 1815
Отец: Копылов Кириак (Кирьян) Никонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Сын: Копылов Николай Александров
Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Акилина Александрова
Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Сын: Копылов Кондрат Александров
Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)
Рождение ребёнка
15.09.1849 ст.
Дочь: София Александрова
Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)
крещение 18.09.1849. Воспр.: того же починка солдатка Параскева Яковлева дочь Стефана Копылова жена
Рождение ребёнка
12.02.1852 ст.
Сын: Копылов Архипп Александров
Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: Степанида Александрова
Мать ребёнка: Копылова Анисия Никитина (Аникитина)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно