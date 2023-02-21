Боровкова (Аникеева) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Боровков Егор
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Боровков Яков
Отец ребёнка: Боровков Егор
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Василиса (Васса)
Отец ребёнка: Боровков Егор
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Боровков Степан
Отец ребёнка: Боровков Егор
Работа или профессия
Неизвестно