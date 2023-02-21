Боровкова (Аникеева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровкова (Аникеева) Дарья

Боровкова (Аникеева) Дарья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Боровков Егор

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Боровков Яков

Отец ребёнка: Боровков Егор

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Василиса (Васса)

Отец ребёнка: Боровков Егор

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Боровков Степан

Отец ребёнка: Боровков Егор

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close