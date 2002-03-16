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Васильева Мария Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.2002

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2002

Отец: Васильев Олег Юрьевич

Мать: Васильева Светлана Семёновна