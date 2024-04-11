Астапенко Геннадий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астапенко Геннадий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1940

Дата смерти

29.04.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астапенко (Данченко) Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
07.10.1967

Дочь: Кубасова (Астапенко) Лариса Геннадьевна

Мать ребёнка: Астапенко (Данченко) Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
10.03.1969

Сын: Астапенко Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Астапенко (Данченко) Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.1972

Дочь: Руднева (Астапенко) Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Астапенко (Данченко) Тамара Васильевна

Смерть
29.04.1979

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