Астапенко Геннадий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1940
Дата смерти29.04.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1967
Дочь: Кубасова (Астапенко) Лариса Геннадьевна
Мать ребёнка: Астапенко (Данченко) Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
10.03.1969
Сын: Астапенко Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Астапенко (Данченко) Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.1972
Дочь: Руднева (Астапенко) Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Астапенко (Данченко) Тамара Васильевна
Смерть
29.04.1979