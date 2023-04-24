Лубнин Алексей (Алешка) Пименов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнин Алексей (Алешка) Пименов

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Место рождения

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1635 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1676 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Лубнин Пимен (Пимин) Филиппов

Мать: не указана

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Степанида Алексеева

Мать ребёнка: Лубнина Наталья Иванова

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Евфимия Алексеева

Мать ребёнка: Лубнина Наталья Иванова

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубнина Наталья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
трапезник
Место жительства
Неизвестно
Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1721
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