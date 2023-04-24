Лубнин Алексей (Алешка) Пименов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Лубнин Пимен (Пимин) Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Степанида Алексеева
Мать ребёнка: Лубнина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Евфимия Алексеева
Мать ребёнка: Лубнина Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лубнина Наталья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
трапезник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721