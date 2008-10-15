Динара Ильмировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Динара Ильмировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.2008

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2008

Отец: Ильмир

Мать: Сафиуллина Лариса Альфритовна