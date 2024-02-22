Романов Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
1890 - вычислено исходя из записи о бракосочетании в возрасте 18лет в 1908
Бракосочетание
13.02.1908 ст.
Озёрно-Кузнецово, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917
Сын: Романов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Романова (Левшенко) Арина Андреевна
Угловское, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно