Романов Сергей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

1890 - вычислено исходя из записи о бракосочетании в возрасте 18лет в 1908
Бракосочетание
13.02.1908 ст.

Жена: Романова (Левшенко) Арина Андреевна

Озёрно-Кузнецово, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Романов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Романова (Левшенко) Арина Андреевна

Угловское, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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