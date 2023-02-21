Харионовская Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1968
Сын: Харионовский Олег Михайлович
Отец ребёнка: Харионовский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1972
Сын: Харионовский Константин Михайлович
Отец ребёнка: Харионовский Михаил Иванович