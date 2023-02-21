Харионовская Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харионовская Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1968

Сын: Харионовский Олег Михайлович

Отец ребёнка: Харионовский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1972

Сын: Харионовский Константин Михайлович

Отец ребёнка: Харионовский Михаил Иванович

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