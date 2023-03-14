Трофимов Роман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1984
Рождение ребёнка
22.06.2006
Дочь: Трофимова Валерия Романовна
Мать ребёнка: Трофимова Ольга Валерьевна
Рождение ребёнка
22.02.2008
Дочь: Трофимова Елизавета Романовна
Мать ребёнка: Трофимова Ольга Валерьевна
Рождение ребёнка
27.07.2016
Сын: Трофимов Михаил Романович
Мать ребёнка: Трофимова Ольга Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно