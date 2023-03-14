Трофимов Роман Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Роман Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1984

Отец: Трофимов Николай Михайлович

Мать: Трофимова Елена Александровна

Рождение ребёнка
22.06.2006

Дочь: Трофимова Валерия Романовна

Мать ребёнка: Трофимова Ольга Валерьевна

Рождение ребёнка
22.02.2008

Дочь: Трофимова Елизавета Романовна

Мать ребёнка: Трофимова Ольга Валерьевна

Рождение ребёнка
27.07.2016

Сын: Трофимов Михаил Романович

Мать ребёнка: Трофимова Ольга Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Ольга Валерьевна

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