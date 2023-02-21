Гак Мария Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак Мария Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1918

Отец: Гак Елисей Демьянович

Мать: Гак Ирина Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савва Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Шапов Михаил Г

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапов Михаил Г

Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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