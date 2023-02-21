Гак Мария Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1918
Отец: Гак Елисей Демьянович
Мать: Гак Ирина Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савва Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шапов Михаил Г
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шапов Михаил Г
Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область