Савчук Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савчук Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савчук Надежда Константиновна

Мать ребёнка: Савчук Инна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савчук Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Савчук Инна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савчук Инна Сергеевна

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