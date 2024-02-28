Нечаева (Лунькова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Лунькова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Луньков Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1900

Муж: Нечаев Дмитрий

Верея Троицкая
Рождение ребёнка
12.10.1900

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1913

Сын: Нечаев Василий

Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1917

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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