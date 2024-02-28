Нечаева (Лунькова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Луньков Григорий
Бракосочетание
23.01.1900
Муж: Нечаев Дмитрий
Верея Троицкая
Рождение ребёнка
12.10.1900
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий
Рождение ребёнка
01.10.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий
Рождение ребёнка
20.01.1913
Сын: Нечаев Василий
Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий
Рождение ребёнка
19.06.1917
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Нечаев Дмитрий
Смерть
Неизвестно