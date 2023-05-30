Коваль (Видникевич) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1979
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Елизаветта Васильевна
Отец ребёнка: Коваль Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коваль Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Анна Васильевна
Отец ребёнка: Коваль Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно