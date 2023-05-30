Коваль (Видникевич) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль (Видникевич) Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1979

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Елизаветта Васильевна

Отец ребёнка: Коваль Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Коваль Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Анна Васильевна

Отец ребёнка: Коваль Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Василий Александрович