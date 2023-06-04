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Меньшова Варвара Артемовна
Меньшова Варвара Артемовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.06.2023
Пол
Женский
Отец
Меньшов Артем Станиславович
1990 г.р.
Мать
Луковникова-Меньшова Кристина
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2023
Отец:
Меньшов Артем Станиславович
Мать:
Луковникова-Меньшова Кристина
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