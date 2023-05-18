Pļoks (--) Made
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1819
Дочь: Galejs Zuze
Отец ребёнка: Pļoks Pēteris
Рождение ребёнка
14.11.1822
Сын: Pļoks Jānis
Отец ребёнка: Pļoks Pēteris
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Liene
Отец ребёнка: Pļoks Pēteris
Рождение ребёнка
20.03.1829
Сын: Pļoks Andris
Отец ребёнка: Pļoks Pēteris
Рождение ребёнка
23.06.1833
Сын: Pļoks Jēkabs
Отец ребёнка: Pļoks Pēteris
Рождение ребёнка
12.03.1837
Сын: Pļoks Sīmanis
Отец ребёнка: Pļoks Pēteris
Рождение ребёнка
26.11.1842
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Pļoks Pēteris