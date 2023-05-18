Pļoks (--) Made — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pļoks (--) Made

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1819 г.р.
1822 г.р.
1826 г.р.
1829 г.р.
1833 г.р.
1837 г.р.

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ВЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1819

Дочь: Galejs Zuze

Отец ребёнка: Pļoks Pēteris

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
14.11.1822

Сын: Pļoks Jānis

Отец ребёнка: Pļoks Pēteris

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Liene

Отец ребёнка: Pļoks Pēteris

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
20.03.1829

Сын: Pļoks Andris

Отец ребёнка: Pļoks Pēteris

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
23.06.1833

Сын: Pļoks Jēkabs

Отец ребёнка: Pļoks Pēteris

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
12.03.1837

Сын: Pļoks Sīmanis

Отец ребёнка: Pļoks Pēteris

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
26.11.1842

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Pļoks Pēteris

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads