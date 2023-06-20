Корнилий (Корнил) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилий (Корнил)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Корнилов (Корнилович)

Мать ребёнка: Марфа Филиппова (Филипповна)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Семён Корнилов (Корнилович)

Мать ребёнка: Марфа Филиппова (Филипповна)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Максим Корнилов (Корнилович)

Мать ребёнка: Марфа Филиппова (Филипповна)

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Филиппова (Филипповна)

Смерть
До 1864