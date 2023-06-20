Корнилий (Корнил)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Корнилов (Корнилович)
Мать ребёнка: Марфа Филиппова (Филипповна)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Семён Корнилов (Корнилович)
Мать ребёнка: Марфа Филиппова (Филипповна)
Рождение ребёнка
1837
Сын: Максим Корнилов (Корнилович)
Мать ребёнка: Марфа Филиппова (Филипповна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1864