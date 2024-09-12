Фокина (Карнюхина) Евдокия Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Карнюхина) Евдокия Филатовна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Карнюхин Филат Васильевич

Мать: Карнюхина Феодосия Андреевна+

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан минус 19 лет от свадьбы, как указано в метрике о свадьбе
Бракосочетание
24.01.1918

Муж: Фокин Николай Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви. Свидетель Фокин Яков Николаевич
Рождение ребёнка
18.10.1918

Сын: Фокин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви. Крестный Дмитрий Иванович Карнюхин. Крестная -Акулина Яковлевна Яшкина
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Фокина) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Фокин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть инфа на сайте память народа. Фокин Николай Николаевич 1923 г/р. Мать Евдокия Филатовна + состав семьи братья https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp12142769/?backurl=%2Fheroes%2F%3F... Показать все
Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Фокина) Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Фокина) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: (Фокин) Егор Николаевич

Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Фокина) Фекла Николаевна

Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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