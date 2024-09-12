Фокина (Карнюхина) Евдокия Филатовна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Год рассчитан минус 19 лет от свадьбы, как указано в метрике о свадьбе
Бракосочетание
24.01.1918
Есть метрика из церкви. Свидетель Фокин Яков Николаевич
Рождение ребёнка
18.10.1918
Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович
Есть метрика из церкви. Крестный Дмитрий Иванович Карнюхин. Крестная -Акулина Яковлевна Яшкина
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Фокина) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович
Есть инфа на сайте память народа. Фокин Николай Николаевич 1923 г/р. Мать Евдокия Филатовна + состав семьи братья https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp12142769/?backurl=%2Fheroes%2F%3F... Показать все
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Фокина) Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Фокина) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Фокина) Фекла Николаевна
Отец ребёнка: Фокин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно