Parland Thomas
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1939
Дата смерти05.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1939
Отец: Parland Ralf Tomas
Мать: Eva Aline
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Helsingfors
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.2004