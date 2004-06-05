Parland Thomas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Parland Thomas

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1939

Дата смерти

05.06.2004

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1939

Отец: Parland Ralf Tomas

Мать: Eva Aline

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Helsingfors
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.06.2004
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