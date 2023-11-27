Бабкин Владимир Константинович
Место рожденияМакарьево Черемховский р-н
Дата рожденияОколо 1932
Дата смертиОколо 1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Макарьево Черемховский р-н
Рождение ребёнка
08.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабкина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина Галина
Смерть
Около 1997
Иваново
Причина смерти: Естественная смерть/старость