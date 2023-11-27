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Бабкин Владимир Константинович

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Место рождения

Макарьево Черемховский р-н

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Около 1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Бабкин Константин Иннокентьевич

Мать: Бабкина Екатерина Ивановна

Макарьево Черемховский р-н
Рождение ребёнка
08.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабкина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Галина

Смерть
Около 1997
Иваново
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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