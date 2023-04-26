Ткачева (Кузнецова) Антонина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1907
Дата смерти15.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1907
Отец: Афонин Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Ткачев Иван Михайлович
с. Таловка, Оральское море
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
10.02.1926
Сын: Ткачев Александр Иванович
Отец ребёнка: Ткачев Иван Михайлович
с. Таловка, Оральское море
Рождение ребёнка
01.11.1930
Дочь: Мирончук Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Ткачев Иван Михайлович
с. Таловка, Оральское море
Рождение ребёнка
16.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ткачев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ткачев Иван Михайлович
Смерть
15.06.1984