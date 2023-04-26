Ткачева (Кузнецова) Антонина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева (Кузнецова) Антонина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1907

Дата смерти

15.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1907

Отец: Афонин Ефим Иванов

Мать: Кузнецова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ткачев Николай Иванович

Отец ребёнка: Ткачев Иван Михайлович

с. Таловка, Оральское море
Бракосочетание
1923

Муж: Ткачев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
10.02.1926

Сын: Ткачев Александр Иванович

Отец ребёнка: Ткачев Иван Михайлович

с. Таловка, Оральское море
Рождение ребёнка
01.11.1930

Дочь: Мирончук Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Ткачев Иван Михайлович

с. Таловка, Оральское море
Рождение ребёнка
16.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ткачев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Роман Иванович

Отец ребёнка: Ткачев Иван Михайлович

Смерть
15.06.1984
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