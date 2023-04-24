Bubis Volko — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBubis Volko

Bubis Volko

avatar

Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

18.07.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1851

Отец: Bubis Zis

Мать: Bubis ?

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close