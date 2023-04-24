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Bubis Volko
Bubis Volko
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Место рождения
Кишинёв
, Муниципий Кишинёв
Дата рождения
18.07.1851
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Bubis Zis
1826 г.р.
Мать
Bubis ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1851
Отец:
Bubis Zis
Мать:
Bubis ?
Кишинёв
, Муниципий Кишинёв
Смерть
Неизвестно
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