Аверина (Теленкова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1930
Дата смерти25.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1954
Сын: Аверин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Аверин Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
28.09.1962
Отец ребёнка: Аверин Анатолий Николаевич
Смерть
25.12.1986