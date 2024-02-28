Аверина (Теленкова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина (Теленкова) Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1930

Дата смерти

25.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверин Анатолий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1954

Сын: Аверин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Аверин Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
28.09.1962

Сын: Аверин Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Аверин Анатолий Николаевич

Смерть
25.12.1986

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