Шелепина Марья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина Марья Яковлевна

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Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1752

Сын: Шелепин Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Шелепин Кирило Кириллович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепин Кирило Кириллович

Смерть
Неизвестно
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