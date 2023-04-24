Шелепина Марья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Шелепин Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Шелепин Кирило Кириллович
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно