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Таран Алла Михайловна
Таран Алла Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Бородина Наталья Иванова
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Бородина Наталья Иванова
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