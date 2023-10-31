Миронова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1930
Сын: Миронов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Евдокия
Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Николай
Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич
Смерть
Неизвестно