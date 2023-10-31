Миронова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1930

Сын: Миронов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Евдокия

Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Николай

Отец ребёнка: Миронов Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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