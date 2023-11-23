Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Стефанович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Стефанович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Петр Стефанович

Федор Петрович (1748 — ?) Родился в семье пономаря села Горы Пятницкой Ярославского уезда1 Петра Стефановича. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.5450
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Петр Стефанович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Великосельский Тихон Петров

Отец ребёнка: Петр Стефанович

(Великосельский) Тихон Петрович (1759 — 1808) Родился в семье священника села Горы Пятницкой Ярославского уезда Петра Стефановича. Обучался в семинарии. В 1783 году рукоположен во священника к церкви ... Показать все
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Стефанович

Смерть
Неизвестно

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