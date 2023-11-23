Анна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Стефанович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Стефанович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Петр Стефанович
Федор Петрович (1748 — ?) Родился в семье пономаря села Горы Пятницкой Ярославского уезда1 Петра Стефановича. Служил дьячком в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.5450
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Петр Стефанович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Великосельский Тихон Петров
Отец ребёнка: Петр Стефанович
(Великосельский) Тихон Петрович (1759 — 1808) Родился в семье священника села Горы Пятницкой Ярославского уезда Петра Стефановича. Обучался в семинарии. В 1783 году рукоположен во священника к церкви ... Показать все
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Стефанович
Смерть
Неизвестно