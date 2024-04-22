Пелагея Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Иван Ануфриев (Ич)
Мать: Марфа Егорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
13.01.1874 ст.
Муж: Федор Петров (Ич)
Рождение ребёнка
11.11.1874 ст.
Дочь: Матрена Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Петров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно