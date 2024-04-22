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Пелагея Иванова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1818 г.р.

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Иван Ануфриев (Ич)

Мать: Марфа Егорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
13.01.1874 ст.

Муж: Федор Петров (Ич)

Рождение ребёнка
11.11.1874 ст.

Дочь: Матрена Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Петров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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