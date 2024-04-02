Захарова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1906

Дочь: Пынкова Екатерина

Отец ребёнка: Захаров Федор

Рождение ребёнка
09.12.1914

Дочь: Комракова Анна

Отец ребёнка: Захаров Федор

Рождение ребёнка
1920

Сын: Захаров Василий

Отец ребёнка: Захаров Федор

Рождение ребёнка
30.09.1922

Сын: Захаров Николай

Отец ребёнка: Захаров Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Александра

Отец ребёнка: Захаров Федор

Смерть
Неизвестно
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